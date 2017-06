Známa česká speváčka si vypočula krutú správu: Zákerná RAKOVINA je späť!

Osem rokov sa česká speváčka Anna K. tešila, že svoj boj nad zákernou rakovinou vyhrala. Dnes žiaľ opäť žije v strachu, nakoľko sa jej karcinóm vrátil. Lekári ho objavili pri preventívnej prehliadke. "Vďaka tomu, že som na ňu išla, je moja šanca na uzdravenie veľká. A ja sa plánujem rozhodne uzdraviť. To mi môžete veriť," povedala speváčka pre český Blesk. Ako dodala, na veľký boj je už zvyknutá. "Som na svete asi preto, aby som stále prekonávala prekážky. Už som síce vytrénovaná, ale teraz musím opäť nabrať sily a vyraziť do boja a postarať sa chvíľu sama o sebe," hovorí odhodlane.

Ako Anna ďalej prezradila, okamžite začala s chemoterapiami. "Chcem všetkým navôkol, mojim kamarátom, rodine, verným fanúšikom a hlavne ostatným ženám ukázať, že Anna K. je veľká bojovníčka a chce byť vzorom pre mnohých ľudí s podobným ochorením. Nikdy sa nevzdávať, to sa jednoznačne vypláca. Postaviť sa tej situácii čelom a makať zo všetkých síl a vyhrať. Sebaľútosť je zničujúca a okolo nás je toľko tregédií a ďaleko horších príbehov ľudí, takže toto je vlastne proti niektorým udalostiam, ktoré sa dejú ostatným, len malá vec," prezradila s odhodlaním.

Čítajte viac Anna K má na hlave predsieňovú podlahu

Jej húževnatosť potvrdzuje aj fakt, že neplánuje s rušením pracovných aktivít. "Samozrejme ma čaká dlhé liečenie, ktoré berie silu, ale nerátam s rušením letných koncertov a festivalov. Veľmi mi to, že som mohla ísť pred ľudí v dobe prvej choroby, pomáhalo. Verím, že to veľmi napomohlo aj môjmu uzdraveniu. Tá obrovská podpora a neuveriteľná energia z ľudí pod pódiom, Hudba je liek a to si nedám nikdy vyhovoriť. Práve dokončujeme klip k môjmu poslednému singlu Co mi za to dáš, teším sa z každého krásneho dňa. Budem sa jednoducho snažiť robiť všetko, čo odvedie moje myšlienky niekam do svetla a pozitívnych vecí," uzavrela Anna K. Držíme palce, nech všetko dobre dopadne.