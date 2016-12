Známa markizácka reportérka na hranici života a smrti: S čím sa musela popasovať?

Navštívila desiatky krajín, kde urobila množstvo rozhovorov a záberov. Pozerala sa do očí narkomanom, dílerom, utečencom, ale aj ľuďom považovaným za svätých. Navštívila zákutia Nepálu, Indie, Kuby, Thajska, Rumunska či vojnovej Ukrajiny. Kde na to berie odvahu?

„Prácu redaktorky neberiem ako zamestnanie, ale ako poslanie. Chcem ukázať problémy, pred ktorými väčšina ľudí zatvára oči. Preto si zavolám kameramana alebo aj sama vezmem kameru a idem,“ vysvetľuje Kristína.

Terčom streľby

Asi za najväčšiu skúšku odvahy považuje návštevu východnej Ukrajiny – Doneckej vojnovej oblasti. Kristína bola na miestach, kde sa dodnes reálne bojuje. „Videla som vojnu, vyľudnené mestá, zničené domovy, zúfalých ľudí. Cestovala som tam sama, našla som si ukrajinského kameramana, ktorý sa so mnou nebál ísť, a miestneho sprievodcu. Niekoľko dní som žila s vojakmi na fronte v prvej línii, chodili sme po zákopoch. Neustále sa tam strieľalo. Najhoršie to bolo v noci,“ spomína.

To, že je v priamom ohrození života, pochopila, keď začali strely dopadať priamo na nich. „Dva metre odo mňa letela strela a mína. Vojaci ma okamžite strhli za auto a navliekli do nepriestrelnej vesty a prilby. Vtedy som si uvedomila, že zatiaľ čo ja som tu len niekoľko dní, pre miestnych ľudí je to každodenná realita. Ľudia tu vo vestách aj spia.“

Rozhovor s vrahom

Mexiko je pre Kristínu ďalšie miesto, na ktoré nikdy nezabudne. Navštíívila tam nielen bohaté, ale aj chudobné štvrte plné drog a násilia. „Kto to nezažil, nevie si predstaviť, ako to tam funguje. Pri zmienke o Mexiku si hneď spomeniem na člena mexického drogového kartelu. Hovoril mi, ako preváža kokaín a o trestoch smrti za zradu. Nakoniec mi dal rozhovor, čo bol prejav veľkej dôvery, lebo za to mohol zaplatiť životom. Ocitla som sa aj na pohrebe príslušníka miestneho gangu a zobrali ma k mužovi, ktorý za 200 dolárov zabije človeka. Robiť s ním rozhovor bolo pre mňa ľudsky naozaj ťažké. Dívala som sa mu do očí a neustále sa ho pýtala, či má svedomie. Pozerať sa na zlo nie je ľahké, ale aj toto je realita nášho sveta,“ konštatuje smutne.

Ťažké zaspávanie

Napriek tomu, že Kristína cestuje na miesta, kde je väčšinou nedostatok hygienických potrieb aj jedla, nič si nebalí. „Beriem si len kameru, baterky a mikrofón. A keď idem do chudobných oblastí, tak ešte veci, ktoré rozdám miestnym. Ale najčastejšie im rovno na mieste nakúpim jedlo, ktoré rozdávam.“

Nad svojou prácou vraj často premýšľa aj večer v posteli. Uvedomuje si aj to, že jej to berie veľa súkromia, našťastie, vlastnú rodinu, zatiaľ nemá. Ak to však príde, bude uvažovať o tom, či už nie je čas vzdať sa riskantnej práce.

Svätí na dotyk

Na návštevu Nepálu si spomína hlavne z duchovnej stránky. „Stretla som sa so sedemročnou živou bohyňou Kumari. Sú len tri na svete a nie je dovolené fotografovať ich ani nahrávať a nám sa to podarilo. Pozerala som jej do očí a napriek tomu, že ju zbožňujú milióny ľudí, cítila som z nej veľký smútok. Chcela som ju objať ako malé dieťa, ktorým vlastne je,“ spomína.

Nezabudnuteľné bolo pre ňu aj stretnutie so svätými hinduistickými mužmi v Indii. „Sú to veľmi vzdelaní ľudia, ktorí sa vzdali majetku a žijú duchovným životom. Jeden z hlavných kňazov hinduizmu si ma dal zavolať. Kričal: Tú bielu ženu mi sem prineste… Povedal, že keď správne odpoviem na jeho tri otázky, dá mi rozhovor. Bolo to ako z rozprávky. Podarilo sa. Asi chcete vedieť, na čo sa ma pýtal. To vám však nemôžem povedať, ale boli to otázky z duchovného sveta.“