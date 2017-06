Známa slovenská herečka šokuje: Svadba? Jedine tak na cudzie!

„Ľudmila je zdravotná sestra, na prvý pohľad veľmi milá a obyčajná žena. Stretne však muža, do ktorého sa zaľúbi, a hoci on jej city neopätuje, vyštartuje po ňom. Chce ho zmanipulovať, mať iba pre seba,“ komentuje postavu herečka a dodáva, že to je trochu iná rola než ostatné, čo hrala.

A ako to má naplánované vo svojom vzťahu? Stále neuvažuje o svadbe so svojím partnerom, divadelným režisérom Michalom Náhlíkom? „Zatiaľ nie," tvrdí. „Svadba zostáva len ako párty, na ktorú sa teším u svojich kamarátov."