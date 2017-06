Známa tehotná slovenská herečka prežila krušné chvíle: V šiestom mesiaci musela hrať túžbu po potrate!

Takéto ťažké chvíle nečakala, ale aj o tom je práca herca. Predstaviteľka Mariky v českom seriáli Ordinácia Andrea Kerestešová musela zahrať, že si chce dať zobrať svoje dieťa. Paradoxom však je, že herečka je v reálnom živote tehotná už šiesty mesiac.

„Pocity moje a Mariky sú diametrálne odlišné. Ja som v tej dobe prežívala obrovské šťastie, pretože moje bábätko je vytúžené, ale ako Marika som musela prežívať nechuť k dieťaťu. Bola to schizofrénia,“ opísala českému denníku Blesk Kerestešová svoj vnútorný súboj. Herečka sa bála, že dieťa, ktoré vníma pocity matky, bude touto jej rolou trpieť.

„Celé tehotenstvo Mariky pred kamerami bolo pre mňa dosť ťažkým orieškom. Bola som stále medzi dvoma rôznymi emóciami. Svojmu dieťaťu som v duchu stále opakovala to, že to, čo na pľaci prežívam, je len hra. Nebolo to vnútorne jednoduché,“ prezradila denníku Aha! tehotná herečka.