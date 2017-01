Zo smrti Karla Svobodu († 68) mrazí aj po desiatich rokoch: Objednaná teľacina, modrý hrebeň a číslo na Karla Gotta! Čo to malo znamenať?

Znie to síce neuveriteľne, ale dnes je to presne desať rokov, čo sa skvelý český skladateľ Karel Svoboda († 68) rozhodol z tohto sveta odísť. No doteraz sa s jeho smrťou spája množstvo nezodpovedaných otázok.