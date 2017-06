Zomrel herec z filmu Na samote u lesa alebo Obsluhoval som anglického kráľa: Jeho hlášky sú priam legendárne!

František Řehák bol širokej verejnosti bol známy hlavne z filmu režiséra Jiřího Menzela z Rozmarného leta, Drobeček ve Skřiváncích na niti alebo ako málohovoriaci stavbár Lorenc na vozíku vo filme Na samotě u lesa.

Rodák z Nového Bydžova na Královéhradecku účinkoval v divadlách v Mladej Boleslavi, Zlíne a Olomouci. Často hosťoval aj v Prahe, hlavne v Divadle Za branou. Jeho prvou väčšou filmovou úlohou bol v roku 1967 abbé v Rozmarném létě. Menzel potom Řeháka obsadil ešte niekoľkokrát, okrem už spomínaných filmov aj v Postřižinách, Slavnostech sněženek alebo vo filme Obsluhoval som anglického kráľa.

Jednou z Řehákových najznámejších filmových rolí je pravdepodobne malá, ale nezabudnuteľná úloha stavbárskeho majstra Lorenca vo filme Na samote u lesa, o ktorom jedna z postáv tvrdí: "Von teda cihlu do ruky nevezme, ale odborník je to na slovo vzatej." Práve vďaka svojím jednoslovným replikám, sa táto postava vpísala do pamäti niekoľkých generácií divákov.

Posledná rozlúčka s Františkom Řehákom bude v utorok 4. júla od 13:20 v obradnej sieni olomouckého krematória.