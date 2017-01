Zomrela slovenská herecká hviezda: Už je v nebi so svojím synom!

Slovenské národné divadlo prijalo z veľkým zármutkom správu o úmrtí jednej z významných slovenských herečiek, dlhoročnej členky Činohry Slovenského národného divadla Zdeny Gruberovej. „Naše životy sú utkané z látky krehkej ako sen,“ hovorievala dáma slovenského divadla veršom Shakespeara.

Čítajte viac Herečka Zdena Gruberová po rokoch EXKLUZÍVNE pre Plus 7 Dní: Po smrti syna sa mi nechce usmievať





Zdena Gruberová sa narodila 24. novembra 1933 (Šenkvice), zomrela 18. januára 2017 v Bratislave. V mladosti netušila, že si ju získa Tália, rozhodla sa študovať na obchodnej akadémii. Na začiatku divadelnej cesty Zdeny Gruberovej bola poézia. Július Pántik a František Dibarbora jej odporúčali, aby sa prihlásila na Konzervatórium. Ako dvadsaťjedenročná prešla z martinského divadla do SND (1954) a keď mala dvadsaťdva, stvárnila Júliu – azda jej najobľúbenejšiu postavu.

Čítajte viac Smrť si zobrala ďalšieho známeho umelca: Slovenskí herci sú zo straty zdrvení

Na javisku Činohry SND, ktorej bola členkou od septembra 1954 do konca roka 1998, stvárnila deväť desiatok postáv.

Stretnutie s touto krehkou noblesnou dámou, tragédkou, ktorá mala zmysel pre komediálne herectvo, umelkyňou s ušľachtilým srdcom, bolo vždy udalosťou – v divadle, na filmovom plátne, televíznej obrazovke, či pri počúvaní rozhlasu.

Život Zdeny Gruberovej sa však radikálne zmenil dvakrát. Keď sa jej narodil syn a keď zomrel. Tomáš, ktorého porodila ako tridsaťštyriročná, bol pre ňu všetkým. Aj keď sa neskôr snažila opäť otehotnieť, už sa jej to nepodarilo. O to viac sa upla na neho. „Strážila ho ako oko v hlave. S manželom mu kúpili bicykel, no potom tŕpla, aby sa mu na ňom nič nestalo,“ prezrádza herečkin synovec Tibor. Najväčšiu radosť jej pravdepodobne spravil, keď ho prijali na Vysokú školu múzických umení. „Nikto nevedel, že tam ide. Ani na skúškach nevedeli, že je to Zdenin syn. Bol naozaj talentovaný, napísal zbierku básní a dal sa aj na muziku. Deň predtým, ako zomrel, mal premiéru školskej inscenácie, pre ktorú robil dramaturgiu aj hudbu. Na druhý deň išla natešená Zdena kupovať noviny, aby si prečítala recenziu. Po návrate domov ho už našla mŕtveho,“ prezrádza neter Zdeny Gruberovej pani Inéz dodnes nezverejnenú informáciu.

Česť jej pamiatke!