Zosnulá Gruberová († 83) prežila život v obrovskom smútku: Spoveď jej synovca!

Slovenská Marilyn Monroe, ako ju mnohí kolegovia volali, zomrela v stredu v petržalskej nemocnici. Posledná rozlúčka so Zdenou Gruberovou bude v pondelok 30. januára o 11. h v historickej budove SND. Ako nám prezradil jej synovec Tibor, s tetou síce dlho nebol v kontakte, no počul, že mala problémy s nohou.

„V poslednom období sa už neozývala. Som v zahraničí a už niekoľko rokov som s ňou nehovoril. Nebola príliš aktívna, už mala aj svoje roky. V domove dôchodcov nebola, čo viem, bývala doma s manželom. Podľa toho, čo mi volala sestra, mala niečo s nohou. Zobrali ju do nemocnice. Sestra tiež nevie nič bližšie, jej manžel sa o ňu staral aj tam, vybavuje niečo, ale je ešte starší, má nejakých 86 rokov,“ povedal nám herečkin synovec. ,,Už dlhšie mala zdravotné problémy, pred sviatkami si zlomila nohu,“ prezradil nám jej herecký kolega a sused Juraj Ďurdiak.

So smrťou jediného milovaného syna Tomáša († 23) sa nikdy nezmierila

Niekdajšia herecká hviezda Zdena Gruberová sa posledné roky utápala v žiali a na verejnosť takmer vôbec nevychádzala. Zlomila ju totiž smrť jej milovaného jediného syna Tomáša, ktorý zomrel v roku 1995. Tomáš, ktorého porodila ako tridsaťštyriročná, bol pre ňu všetkým. „Strážila ho ako oko v hlave. S manželom mu kúpili bicykel, no potom tŕpla, aby sa mu na ňom nič nestalo,“ povedal dávnejšie pre Plus 7 DNÍ herečkin synovec Tibor.

Tomáš miloval obidvoch rodičov, zvlášť však lipol na mame, ktorú obdivoval aj ako umelkyňu. Kvôli nemu sa sústredila len na divadlo, v televízii sa objavovala veľmi sporadicky. „Deň predtým, ako zomrel, mal premiéru školskej inscenácie, pre ktorú robil dramaturgiu aj hudbu. Na druhý deň išla natešená Zdena kupovať noviny, aby si prečítala recenziu. Po návrate domov ho už našla mŕtveho,“ prezradila pre spomínaný týždenník neter Zdeny Gruberovej pani Inéz dodnes nezverejnenú informáciu.

Špekulovalo sa síce, že 23-ročný chlapec zomrel na následky užívania drog, jej neter o tom nechce ani len počuť. „Keď to počujem, ježia sa mi vlasy. Tomáš sa zdravo stravoval a drogy vrátane alkoholu a cigariet nenávidel. Aj na Zdenu sa veľmi hneval a dohováral jej, nech toľko nefajčí. Pravda je taká, že osudnými sa mu stali nejaké východoindické cvičenia. Skúšal akúsi meditáciu, ktorá sa mala cvičiť vo dvojici, pretože ľudia sa mali navzájom nejako vyviazať. Bol sám, takže sa o niečo priviazal. Pri meditovaní odpadol a zapadol mu jazyk. Takto nejako to bolo. Zdena o tom nikdy podrobne nehovorila ani pred nami. Viem len, že Tomáš to skúšal podľa akejsi knižky, ktorú sa ona potom snažila napadnúť. Napokon to vzdala, lebo nemala silu,“ dodala.

Hoci sa obľúbená umelkyňa už dlho nikde neobjavila, na svojom konte má množstvo úspešných diel. Patrila totiž nielen k filmovým, televíznym, divadelným, ale aj rozhlasovým herečkám. Zdena Gruberová († 83) bola súčasťou generácie umelcov, ktorí tvorili takzvaný zlatý vek súboru činohry SND. Gruberová sa narodila 24. novembra 1933 v Šenkviciach (okres Pezinok). S kariérou herečky začínala v Armádnom divadle v Martine v rokoch 1953 až 1954.

Odtiaľ putovala do Slovenského národného divadla, kde pôsobila až do roku 1998. Za ten čas stihla na javisku stvárniť až deväťdesiat postáv. Tragické, dramatické aj komické. K tým najvýraznejším úlohám určite patrili Júlia či Ofélia, ktorú stvárnila v roku 1964, a po jej boku bol Karol Machata, azda jej najčastejší javiskový partner. V tom istom roku si zahrala aj Maggie v Millerovej hre Po páde a Stellu v hre Električka zvaná túžba.

Zažiarila aj v Červenom víne ako Eva Bolebruchová, v Bakalároch či vo filme Kapitán Dabač. V inscenácii Jazva (1963) si zahrala aj po boku Ladislava Chudíka. Samozrejme, úspechy na seba nedali dlho čakať a získala viacero cien, ako napríklad Zlatý krokodíl a zaslúžila umelkyňa. Ďalšou poctou pre ňu bola určite aj Výročná cena LitFondu či ocenenie na Festivale Aničky Jurkovičovej a Kvet Tálie.