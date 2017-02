Zosnulá redaktorka Leona Kočkovičová-Fučíková († 32) valcuje v ankete OTO: Dočká sa ceny in memoriam?

Smrť bývalej redaktorky televízie JOJ a redaktorky RTVS Leony Kočkovičovej-Fučíkovej († 32) zasiahla nielen jej rodinu, priateľov, známych, kolegov, divákov, ktorí ju poznali z obrazoviek. A práve kolegovia jej vyjadrili svoju solidaritu v diváckej ankete OTO, kde jej poslali svoj hlas. Jej bývalí kolegovia z Jojky dokonca ešte počas trvania prvého kola cez internet vyzývali ľudí, aby miesto nich hlasovali práve za Leonu.

„Viem, že toto vaše gesto už nevráti jej dvom deťom maminku a rodine ich Lele, ale ak by mal niekto tento rok získať ocenenie, tak je to ona,“vyzýval ľudí jojkár Hajdin krátko po smrti známej redaktorky. A, zdá sa, že to poriadne zabralo. Leona sa totižto prebojovala už do finálovej sedmičky, kam sa dostala spolu s Veronikou Ostrihoňovou, Danou Strculovou, Adamom Zavřelom, Jánom Tribulom, Jozefom Kubánym, Danicou Kleinovou.