Zosnulá redaktorka RTVS Leona Kočkovičová-Fučíková († 32) vedela, že zomrie: Mrazivá SMS pred smrťou!

Počas silvestrovskej lyžovačky, na ktorú sa Leona vybrala so svojou rodinou, ešte nič nenasvedčovalo tomu, že sa schyľuje k obrovskej tragédii. V piatok, len deň pred príchodom Nového roka, však redaktorka na svahu nešťastne spadla. Kým iný človek by sa z takejto bežnej situácie dostal bez najmenších problémov, Leona toľko šťastia nemala. Redaktorka totiž trpela zákernou akútnou leukémiou, o ktorej ani len netušila.

Práve tá mala byť príčinou, prečo po prvotných nevoľnostiach dostala masívne krvácanie do mozgu, pre ktoré nakoniec upadla do kómy. Mama dvoch dcér tak už nemala žiadnu šancu osláviť Silvester so svojimi milovanými. Ešte pred polnocou a príchodom Nového roka tragicky zomrela v banskobystrickej nemocnici.

O to mrazivejšie sú dohady, ktoré o tragédii vyplávali na povrch. Podľa nich reportérka zrejme už po príchode do nemocnice vedela, že nemá šancu na záchranu. Svedčiť o tom majú mrazivé slová, ktoré podľa našich informáciií v poslednej SMS venovala svojim blízkym.

,,Lekári mi dávajú 48 hodín života,“ mala podľa viacerých zdrojov Leona napísať priateľom predtým, ako upadla do bezvedomia. Posledná rozlúčka s milujúcou mamou a manželkou sa konala vo štvrtok v Nových Zámkoch, kde prišiel užialenému Leoninmu manželovi kondolovať aj generálny riaditeľ RTVS Václav Mika. Dcérky známej televíznej redaktorky sa však na pohrebe neukázali. Rodina ich zrejme chcela ušetriť od bolestivej rozlúčky s ich milovanou mamičkou.