Z Pauhofovej padnete na zadok: Pripravte sa na poriadne pikantnosti

Romantická komédia bola nakrútená podľa najúspešnejšieho knižného bestselleru Evity Urbaníkovej Všetko alebo nič. Doteraz sa predalo 160 000 kusov tohto románu. Je to príbeh o priateľstve, ktoré by chcel mať každý z nás, príbeh o vášni, ktorá nie je zlučiteľná so všedným životom, o láske, ktorú každý hľadá, len iným, svojským spôsobom. Krásna Táňa Pauhofová vo filme zažiari po boku charizmatických poľských hercov, Michala Żebrowského a Pawla Delaga.

Čo má Táňa s Lindou spoločné?

„Linda mi je vo veľa veciach blízka. Túži po láske, dokáže veľmi ľúbiť, je oddanou priateľkou a zbožňuje knihy,“ prezradila Táňa čo-to o spoločných vlastnostiach so svojou ústrednou postavou. Keďže zážitky z natáčania bývajú pre hercov nezabudnuteľné, hneď niekoľko spomienok z filmovačky snímky Všetko alebo nič si odniesla aj talentovaná herečka.

„Natáčanie bolo nielen zábavné, ale tiež dobrodružné a náročné. Robiť totiž zábavu nie je vždy iba zábava. No myslím si, že dievčatá dali dohromady tím ľudí, ktorých to spolu bavilo a dúfam, že to na výsledku bude vidieť,“ povedala Pauhofová.

Titulná pieseň v podaní Rolins

„Keď ma Evita oslovila naspievať song, hovorila mi, že titulnú pieseň k tomuto filmu nemôže spievať dievča ani slečna. Mala by to byť žena, ktorá je uveriteľná ihneď, ako začne rozprávať o veciach, ktoré sa jej stali, ktoré prežila, ktoré ju sklamali, potešili,“ povedala priamočiaro Dara.

„Všetky moje texty mali vždy príbeh a inak to nebude ani v tomto prípade. Pieseň je o tom, čo každá rieši. Mužov. A ako sa z nich, slušne povedané, neposrať. Jedna vec je mužský princíp a svet chlapov, ktorý ten náš, ženský svet, potrebuje a celoživotne sa okolo seba riešime a točíme. Chceme mužom porozumieť a oni zase nám. V podstate nemožné. Pre mňa je v momentoch našej bezradnosti dôležitá sila ženského spojenectva,“ dodala

Čítajte viac Pauhofovej frajer by sa nepotešil: Priznalla blízky vzťah s hereckým kolegom

Dej filmu

Linda a Vanda sú krásne tridsiatničky, nerozlučné kamarátky a spolumajiteľky malého kníhkupectva v centre mesta. Linda je rozvedená, vzdelaná, praktická, má malú dcéru a pocit zodpovednosti. Ten naopak chýba Vande, slobodnej, veselej, nezávislej kráske, ktorá síce mužov priťahuje ako magnet, ale jej živelnosti žiadny nestačí. A tak hľadá toho pravého.

Aktívne. V obchode s nimi pracuje Edo, ktorý tiež túži po láske na veky vekov, ale ako plachý, citlivý a introvertný gay to má ťažké. Životy tejto trojice nakoniec rovnako zamotá niekoľko mužov. Linde charizmatický developer Jakub, ktorý nie je tým, kým sa zdá byť. Vande bývalý profesor z vysokej školy Aladar, ktorého je ochotná si vziať, „pretože ju má rád“.

A Edo sa už zase prispôsobuje ďalšiemu priateľovi, Leovi... Nakoniec však všetko dopadne úplne inak, než všetci čakali... No a ak si páni myslia, že film je určený iba pre dámy, sú na veľkom omyle. Táňa Pauhofová si totiž vo filme viackrát strihne poriadne pikantné scénky, pri ktorých sa rozhodne každému zatají dych...