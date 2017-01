Hammelove deti by ste na Vianoce len tak neuspokojili: Najradšej majú peniaze

Netají však, že svoje výtvory posúva ďalej často aj vo forme darov. Na Vianoce má teda každoročne o pár vrások menej. „Aj pred týmito poslednými som dal nejaké obrazy zarámovať, aby som ich mohol plnohodnotne darovať. Darčeky teda riešim aj týmto spôsobom,“ priznáva spevák. Peňaženku mu vraj odľahčia najmä dcéry.

Štedré obálky

„Deti majú najradšej, keď dostanú obálku. Nemusí byť ani tučná, veď päťstovky sú tenké,“ smeje sa. Vnúčatá vo veku tri, štyri a šesť rokov ešte nie sú finančne náročné, tie rozmaznáva iným spôsobom. „Robím s nimi všetky hlúposti, čo treba – lozím po zemi, nechám si skákať po hlave, však na to som. Dcéry mi za to nie sú veľmi vďačné, ale mne je to jedno, ja som na rozmaznávanie,“ smeje sa Pali. Tak ho totiž vnúčatá volajú. Huncútstva si s ním užijú, ale piesní sa v jeho podaní doma nedočkajú.

„Nespievam im, ani svojim deťom som nespieval. Veď ani chirurg nedonesie domov vyoperované slepé črevo ukazovať rodine. Ale vedia, že sa živím niečím takým.“ Vnúčatá však určite vezme na rozprávkový muzikál Šľahačková princezná, vytvorený z jeho hitov. „Je pre deti, ale vlastne aj pre dospelých, lebo hudba je dospelácka, náročná. Muzikál vznikol na základe mojej platne z roku 1973, spieva sa v ňom celá a dorobil som niečo nové.“