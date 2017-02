Zuzana Kanócz poriadne šokuje: Hrôzostrašný rituál krátko po pôrode!

Čo ju k tomu viedlo? Už samotná informácia, že herečka zjedla kúsok svojej vlastnej placenty, bola dosť prekvapujúca. No fakt, že časť z nej aj pochovala, je ešte šokujúcejšia.

„Uloženie placenty pod stromček je starý zvyk. A to nielen u nás, ale aj inde vo svete. Mal by priniesť dieťatku šťastie vo svete. Tiež je to, myslím si, pekný spôsob, ako jej dať úctu za to, že deväť mesiacov vyživovala a chránila naše bábätko,“ prezradila dvojnásobná mama v časopise Maminka.