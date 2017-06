Zuzana Mauréry mení profesiu: Na toto sa nechala nahovoriť!

Posledný júnový víkend patrí v Trenčianskych Tepliciach už roky oslave filmového umenia. Ináč tomu nebude ani tento rok. V termíne od 23. do 26. júna sa v známom kúpeľnom meste uskutoční filmový festival, tentokrát pod novým názvom Park Film Fest - International Film Festival Trenčianske Teplice.

Čítajte viac Zuzana Mauréry zažila v Dubaji luxus, ako nikdy predtým

Program tvoria dve súťažné sekcie. Prvá nesie názov Jej pohľad, ktorá je venovaná tvorbe výnimočných ženských režisérok. Porote, ktorá bude rozhodovať v tejto kategórii bude predsedať už spomínaná Zuzana Mauréry. Výborná herečka, ktorá bola nominovaná aj v 17.ročníku prestížnej ankete OTO 2016. Druhá súťažná sekcia Veľké nádeje je venovaná európskej študentskej tvorbe.

Študenti dostanú možnosť stretnúť sa na panelovej diskusii so slovenským režisérom Ivanom Ostrochovským a poľským producentom Wiktorom Piatkowskim. Večery na zrekonštruovanom kúpalisku Zelená žaba budú taktiež sprevádzať filmové projekcie. Ako prvý to bude nezabudnuteľný Vlasta Burian v bláznivej nemej komédii Milenky starého kriminálnika so živým koncertom hudobníka Oskara Rózsu.

Art in Park je jedinečný koncept umeleckých projekcií a výtvarných inštalácií v prostredí kúpeľného parku inštalovaných počas konania filmového festivalu. Inštalácie nie sú tematicky obmedzené a stanú sa súčasťou dlhodobej exteriérovej expozície. Centrom tohto diania bude veľkorozmerný párty stan, ktorý bude priestorom pre hudobné projekcie. Súčasťou festivalu bude aj štýlová chill out zóna s jedlom a nápojmi umietsnená v blízkosti KURSALONU.

Všetky potrebné informácie o Park film feste nájdete na našom webe www.festivalteplice.sk.

Festival finančne podporil Audiovizuálny fond.