VIDEO Rebelský spevák poriadne sklamal fanúšikov! Takú drzosť mu nikdy neodpustia

Robbie tak chcel nový rok privítať spolu so svojimi priaznivcami na silvestrovskom koncerte BBC, no zrejme nepočítal s tým, že sa ich bude musieť aj dotýkať. Počas jednej zo svojich piesní spevák totiž energicky zoskočil k davu, kde sa s fanúšikmi začal objímať a podávať si ruky.

Na tom by nebolo nič zvláštne, nikto z prítomných však nečakal, čo sa stane. Keď Robbie vyskočil naspäť na pódium urobil čosi neodpustiteľné. Pred zrakmi všetkých ľudí použil antibakteriálny gél, aby sa zbavil bacilov na rukách a ešte sa počas toho aj nepríjemne tváril.

Po tomto incidente sa fanúšikovia speváka rozdelili do dvoch táborov. Prví tvrdia, že spevák miluje vtipy a toto bol jeden z nich. "Najzábavnejšou časťou na tom, že Robbie Williams použil antibakteriálny gél je to, že kompletne všetci zabudli na to, že má tento muž minimálne 25 rokov výborný zmysel pre humor," uviedol na sociálnej sieti Twitter fanúšik.

Ďalšia skupina obdivovateľov Robbie Williamsa však tvrdí, že ich spevák svojou reakciou maximálne sklamal a urazil. Nuž, zrejme by si mal v budúcnosti viac premyslieť, čo urobí.