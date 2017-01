Akty, škandály a teraz Biely dom: Vzostupy a pády novej prvej dámy USA!

Narodila sa v Slovinsku, vtedy súčasti socialistickej Juhoslávie, rozbehla si kariéru ako modelka. Po úspešnom Trumpovom ťažení v prezidentských voľbách sa Melania stane prvou dámou, jednou z dvoch, ktoré sa nenarodili v USA. V novej životnej etape sa chce venovať problematike detí a žien.

Verejnosti sa Trumpová viac predstavila na júlovom republikánskom zjazde, kde predniesla prejav. Jej vystúpenie ale zožalo aj kritické ohlasy najmä kvôli tomu, že sa v niektorých pasážach nápadne podobalo prejavu súčasnej prvej dámy Michelle Obamovej z roku 2008.

Médiá si tiež všimli, že Melania Trumpová hovorí v krátkych vetách a nedokáže prejaviť emócie.

#womenwhovotedfortrump have daughters who will look up 2 @MELANIATRUMP as a kind, intelligent, witty, stylish & beautiful First Lady! #MAGA pic.twitter.com/HEXHHSXinv