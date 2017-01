FOTO VNÚTRI Priletí bocian? Slávny hollywoodsky pár zrejme skrýva dvojnásobné sladké tajomstvo!

Je manželka Georgea Clooneyho (55), krásna a štýlová Amal (38) naozaj tehotná? Je pravda, že čaká dvojčatá? Povráva sa, že rodičia už vedia aj pohlavie detí - má to byť párik, chlapec a dievča, uviedol Daily Mail.

Čítajte viac Čakajú bábätko? Clooneyho manželka Amal ukázala bruško

George a Amal sa vzali v roku 2014. O ich manželstve sa už navravelo všeličo, aj to, že má maskovať Georgeovu orientáciu. No teraz je všetko inak. Brunetka nedávno na akcii v Londýne ukázala podozrivo výrazné bruško v kvetovaných šatách. Na podujatí Credit Suisse Women of Impact v Davose ju viceprezident USA Joe Biden nadšene vyobjímal, čo malo určite nejaký dôvod.

Keď ju fotografovali, Amal si stále držala na brušku kabelku, ale teraz sa to už nedá zatajiť. Veľmi štíhla kráska zrazu pribrala aj v iných partiách.

Dvojčatá

"Keď Amal a George zistili, že čakajú dvojčatá, boli prekvapení, ale tiež trochu zľaknutí, pretože si mysleli, že jedno dieťa by im stačilo," uviedol zdroj pre Daily Mail. "Ale správa, že to bude dievča a chlapec, ich urobila naozaj šťastnými. Majú pocit, že získali rodinný jackpot."

Libanonské noviny Daily Star tiež uviedli, že kráska čaká dvojčatá. Ich správa vyšla začiatkom januára. Amal mala údajne problémy s otehotnením a tak sa pár rozhodol pre umelé oplodnenie.

Bývalý zaťatý starý mládenec George kedysi prisahal, že sa už nikdy znovu neožení a nikdy nebude mať deti. V roku 2006 povedal pre časopis People: "Manželstvo? Ktovie? Bol som ženatý. Nie je to niečo, na čom by mi záležalo." No dnes je vraj Amaliným tehotenstvom nadšený.

Je posadnutý tým, aby splnil Amal každé želanie. Dokonca už vyberá mená pre bábätká.

Mená aj krstní rodičia

V hre je meno Nicholas pre chlapca - podľa Georgeovho otca Nicka Clooneyho. Čo sa týka mena pre dievčatko, nechá to vraj na Amal.

Ako krstný otec by mohol prichádzať do úvahy Georgeov dlhoročný kamarát Richard Kind (60) a jeho produkčný partner Grant Heslov (53). A potom je tu tiež manžel exmodelky Cindy Crawford (50) Rande Gerber (54), s ktorým George vedie sieť reštaurácií Casa Amigos. Krstnú mamu vyberie Amal.

V ich britskom dome v Sonningu v Berkshire v hodnote 16,5 milióna eur vraj bude samostatná škôlka pre ich ratolesti - celé detské krídlo s detským kúpeľmi, herňou, knižnicou a dokonca aj detským bazénom. Nové priestory pre bábätká budú stáť vyše dvoch miliónov eur.