FOTO Americká megahviezda radikálne zmenila imidž: Vyperoxidované vlasy sú nadobro preč

Eminem sa totiž rozhodol pre niečo oveľa prirodzenejšie - hnedé vlasy a jemné strnisko. Nový vzhľad predviedol počas premiéry dokumentárnej série The Defiant Ones, ktorá sa konala v Los Angeles.

Na sociálnej sieti Instagram raper uverejnil aj fotografiu, kde sa na seba vôbec nepodobá. Reakcie jeho fanúšikov by ale potešili nejedného umelca. "To je úplne jedno ako vyzerá… Eminem bude vždy tým najväčším raperom všetkých čias," napísal do komentárov jeden z nich.

Každopádne, nový imidž známemu umelcovi vyniesol neuveriteľných 990-tisíc lajkov za jeden deň. Eminem je stále v kurze.