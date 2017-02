Čerstvá víťazka Miss Universe Iris z Francúzska šokuje: Modeling? Zabudnite!

Do Kollárovej Slovensko vkladalo nádeje, no na finále to nestačilo. Napriek tomu porota však vybrala Európanku, ktorou sa stala rodáčka z Francúzska Iris Mittenaere. Krásku, ktorá pochádza z mesta Lille, si mnohí pamätajú aj vďaka dokonalému úsmevu a chrupu. Ten však nemá zadarmo, keďže tmavovláska sa zubom venuje na profesionálnej úrovni.

24-ročná Iris totiž už nejaký čas študuje zubárčinu a v súčasnosti zároveň pracuje na titule v tomto odbore. „Ak by to vyšlo, chcela by som mať vlastnú ambulanciu,“ avizovala pred časom vo francúzskom rádiu. Už teraz jej mnohí predpovedajú, že ak by sa jej raz tento sen splnil, o klientelu nebude mať rozhodne núdzu. Je totiž chodiaca reklama.