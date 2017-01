Česká herečka si za to môže sama: Uhnala si nevyliečitenú chorobu!

Pod nevyliečiteľnú chorobu sa podpísali speváčkine neúnosné pracovné tempo a zhon. Spúšťačom bola tuberkulóza, na ktorú ochorela ešte počas štúdia. Už o rok neskôr sa musela pasovať s chorobou krvi. „Som ako upír. Blednem, som smutná... Zrazu dostanem krv a je mi úžasne. Mám chuť vynájsť veľké veci. Som šťastná a vitálna,“ opísala jednotlivé fázy nevyliečiteľnej choroby Hana Zagorová.

Čítajte viac

Ak by sa speváčka neliečila, veľmi ľahko by mohla podľahnúť infekcií, ktorej by jej organizmus nebol schopný čeliť. Po diagnostikovaní choroby odumierania červených krviniek sa speváčka Zagorová bála, že to pre ňu bude znamenať skorú smrť. „Myslela som si, že sa nedožijem 50-ky,“ vyjadrila sa v relácii GEN.

Choroba, s ktorou bojuje už od 70. rokov jej obrátila život naruby. Okrem pravidelných transfúzií krvi jej lekári zakázali otehotnieť. „Lekári mi povedali, že by mi tehotenstvo vôbec neodporúčali. Vzhľadom k liečbe by sa dieťa mohlo narodiť ťažko postihnuté,“ priznala Zagorová. Po deviatich rokoch relatívne ustáleného zdravotného stavu, nastal zvrat. Zagorová opäť pravidelne navštevuje hematologické oddelenie a chodí na životne dôležité transfúzie krvi.