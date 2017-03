Česká herečka zomrela náhle: Zmierenie s bratom už nestihla!

Vyrastali spolu, ale blízki si nikdy neboli. Česká herečka Luba Skořepová († 93), emeritná členka Národného divadla, nemala dobré vzťahy so svojím bratom Karlom. Pred dvoma rokmi jej navrhol zmierenie, no to bohužiaľ nestihla. Počas Vianoc zomrela v nemocnici.