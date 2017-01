Česká speváčka prežila príšerné chvíle hrôzy: Agresívny prepad v byte

Hoci sa dráma udiala pred niekoľkými rokmi, Zagorová o nej vôbec nerozprávala. Až doteraz. „Zazvonil u mňa, že ide odčítať plyn. Mal nejaký sprej, ktorý oslepuje oči,“ prezradila Hana pre český Blesk. „Prepadol ma, začala som sa dusiť. A on sa asi až tak vystrašil, že ma odvliekol do kúpeľne, kde na mňa pustil sprchu. Bolo to hrozné,“ priznala speváčka. Celá hrôza sa však nakoniec skončila dobre a na Zagorovej našťastie nezanechala žiadne trvalé následky. Plynárov však už zrejme k sebe len tak ľahko nepustí.