České duo hercov Kotek a Mádl po rokoch opäť spolu: Ako dnes vyzerajú bývalí snowboarďáci?

Kto by to do nich povedal? Nezabudnuteľná herecká dvojka Jiří Mádl a Vojta Kotek, z ktorých padala do kolien už nejedna dievčina, si v súčasnosti zarába na chlebík úplne iným remeslom než doposiaľ. Z českých hercov sa totiž stali moderátori zábavno-vedeckej šou s názvom DaVinci, ktorá len prednedávnom odštartovala na Prime.

Ak by ste si však mysleli, že sa ich úloha samotným moderovaním končí, mýlite sa! Filmovým snowboarďákom totiž nie sú cudzie sklenené skúmavky, no ani rôzne nebezpečné pokusy, ba čo viac... Pred kamerami dokonca nemajú problém otvorene hovoriť na tému sex, prezradia vám aj to, čo sa deje s vaším telom, keď ste zamilovaní, či dokonca ako spáchať dokonalý zločin.

Prvá klapka

Ako však prežili premiérové natáčanie dielu novopečení vedátori? Prvý natáčací deň bol rozhodne pre Mádla fuška! „Pre mňa bol veľmi náročný. Len deň predtým som sa totiž vrátil z Los Angeles a pre „jet lag“ som padal únavou. Vojta a jeho humor ma však rýchlo prebrali a vo finále som si to teda užil. Pôvodne som sa bál, či Vojta vôbec vstane, aby som nemusel točiť sám, ale zatiaľ čo on bol svieži, ja som pil jednu kávu za druhou,“ hovorí Mádl, na čo mu hneď kontroval Kotek.

„Trochu som sa obával, či vôbec začneme točiť. Keď sme ráno prišli do štúdia, neustále blikalo jedno svetlo. Štáb a technici to teda začali riešiť a spoločne Jirkou som teda odpočíval v šatni. Po hodine mi to už nedalo, a tak som sa išiel pozrieť, čo sa deje. No tentoraz v štúdiu blikalo rovno všetko,“ smeje sa Kotek, ktorý v sebe rozhodne režiséra nezaprie. „Štáb bol však veľmi profesionálny a všetci sa starostlivo pripravili, takže sme skončili načas, i keď sme mali takmer hodinové oneskorenie,“ povedal pre Primu.

Sláva ich nezmenila

„Myslím, že sme sa veľmi nezmenili. Azda sme sa niekam posunuli alebo sme sa vyvinuli. Ukázalo sa, že nás oboch baví a zaujíma viac odborov a že máme určitú drzosť, ale hlavne pevnú vôľu k dosahovaniu našich cieľov. Povahovo sme obaja stále rovnakí. Jeden taký, druhý makový, ale nezávisle od seba sa podla mňa neraz pristihneme pri tom, že niečo je v nás skoro identické,“ prezradili v jednom z rozhovorov pre portál topvip.cz.