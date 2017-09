FOTO VNÚTRI Čo to so sebou porobil? Christian Bale opäť šokuje svojim výzorom!

Oscarový herec bol zachytený ako sa "gúľal" v uliciach Los Angeles s kávou v ruke. Jeho tuk navyše však nie je dôsledkom lenivosti, ale práve naopak, svedomitej prípravy na novú filmovú úlohu.

Bale sa podujal stvárniť niekdajšieho amerického viceprezidenta Dicka Cheneyho, ktorý bol v úrade v ére prezidenta Georga Busha mladšieho.

Cheney je neslávne známy aj tým, že má podiel v súkromnej armáde žoldnierov Blackwater, ktorí sa podieľali na vojnových zločinoch počas vojny v Iraku.

O tom, že predstaviteľ posledného Batmana to so stvárnením viceprezidenta myslí vážne svedčí aj fakt, že si dal zafarbiť na blond svoje obočie. Poctivé a verné zachytenie filmovej postavy nie je u Balea žiadnou novinkou. Kvôli vedľajšej úlohe vo filme The Fighter, kde hral drogovo závislého boxera podstúpil špeciálnu diétu.

Oveľa extrémnejšie sa však zachoval počas nakrúcania filmu Mechanik, kde kvôli postave sústružníka Trevora Reznika, ktorý trpí nespavosťou, schudol neuveriteľných 30 kíl.