Daniela Peštová PREDTÝM a TERAZ: Takto sa zmenil svet modelingu

Lákavý svet fotení a módnych prehliadok dnes funguje úplne inak ako kedysi. Svoje o tom vie aj naša hosťujúca šéfredaktorka, ktorá sa v ňom pohybuje skoro tridsať rokov.

Daniela mala devätnásť, keď z Prahy prvýkrát vycestovala do sveta. Nikdy predtým nebola ani na dovolenke pri mori a zrazu rovno Paríž? „Prvé mesiace som si pripadala ako Alenka v ríši divov. Všetko pre mňa bolo nové. Nebola som zvyknutá sama cestovať ani chodiť na kastingy, ani sa na nich prezentovať. Vždy som bola dosť hanblivá a predstava, že mám doraziť na konkurz niekde na opačnom konci mesta, predstaviť sa a skúsiť všetkých presvedčiť, aby si na prácu vybrali práve mňa, bola pre mňa obrovský stres. A to som na tom bola lepšie ako mnohé dievčatá, ktoré žili v apartmáne s ostatnými modelkami, pretože ja som prvé mesiace bývala u majiteľky modelingovej agentúry,“ spomína Daniela.

V začiatkoch jej pomohla Češka Jarka Rytychová, ktorá do Paríža dorazila rok predtým a vysvetlila jej, ako táto brandža funguje. A Danielina kariéra sa mohla rozbehnúť.

Kto je Demarchelier?

„Dnes viem, že v modelingu ide aj o správne načasovanie. O to, aby ste v tom správnom čase boli na správnom mieste. Ja som mala šťastie, že som robila len zopár skúšobných fotení a hneď na začiatku o mne a o modelkách z východnej Európy nakrúcala reportáž francúzska televízia. To mi veľmi pomohlo, urobila som si meno a rýchlo som dostala aj prvú platenú prácu. Kampaň pre taliansku značku Les Copains, ktorá sa fotila v Miláne.“

Pózovala v nej legendárnemu Patrickovi Demarchelierovi, ktorý je doteraz v módnom fachu pojem. A hoci dnes začínajúce modelky poznajú mená známych fotografov aj módnych návrhárov naspamäť, to nebol jej prípad. „V Česku dovtedy žiadne fashion magazíny nevychádzali, takže ja som ani náhodou netušila, kto je Patrick a aká je to hviezda. Ani keď som cestovala do Štátov na fotenie s Francescom Scavullom, nevedela som, že ide o takého slávneho fotografa. No možno tá sladká nevedomosť bola na ničo dobrá, aspoň som pred nimi nemala prehnaný rešpekt. Lebo keď som o pár rokov neskôr už bola viac v obraze a stála som pred objektívom Petra Lindberga, nebolo mi všetko jedno. Mala som pocit, že neviem pózovať, že nie som dosť dobrá modelka a bola som z toho v strese.“

Anjelik

Keby dnes Daniela Peštová písala memoáre úspešnej modelky, určite by tam nechýbala spomienka na deň, keď sa objavila na prvej titulke. „Pamätám si to veľmi dobre, pretože vtedy za mnou do New Yorku prišli rodičia. A keď som v stánkoch zbadala časopis Cosmopolitan s mojou tvárou na obálke, bol to veľmi príjemný pocit. Myslím, že vtedy boli na mňa aj naši veľmi hrdí,“ spomína na rok 1991.

A postupne jej na konto pribúdali ďalšie titulky. Taliansky, španielsky aj austrálsky Vogue, magazíny Elle, GQ, Glamour či Marie Claire a najmä kultový magazín Sports Illustrated, kde by sa na titulke chcela vidieť každá modelka.

A rodáčka z českých Teplíc sa tam ocitla dokonca trikrát. „Ja som si to až tak neuvedomovala, brala som to len ako prácu a až po rokoch mi došlo, že mnohé dievčatá o tom naozaj snívajú.“

Sen každej topmodelky je aj zmluva so značkou spodnej bielizne Victoria’s Secrets, ktorú Daniela podpísala v roku 1998. „Keď som s nimi začala spolupracovať, ešte okolo značky nebol taký ošiaľ a nikto nemohol tušiť, že z nej raz bude taký fenomén. Dokonca vtedy neexistovali ani slávni anjelikovia Victoria’s Secrets, tí vznikli až počas našej spolupráce. No katalóg s nami fotili tí najlepší fotografi a ja som už vtedy vedela, že ,Viktorka‘ je naozaj exkluzívny klient. Veď v prvej reklame, ktorú som pre nich nakrúcala, hral sám Tom Jones a viem, že šéf reklamky sa pokúšal dostať do nej aj prezidenta Billa Clintona. Na honorároch ani na produkcii určite nešetrili.“

Práca aj pre staršie

Mimochodom, vtedy krásna topmodelka netušila, že v tomto fachu sa udrží tak dlho. A že pózovať bude ešte aj o ďalších dvadsať rokov. „Ja som nikdy nemala veľké sebavedomie ani som nebola ambiciózna a prvé roky som bola presvedčená, že moja kariéra je len omyl. Aj keď si ma vysabrali na prestížnu prácu, vždy som sa bála, že len čo ma uvidia v ateliéri, pošlú ma domov. Našťastie, nikdy sa to nestalo,“ smeje sa Daniela a dodáva, že v časoch jej najväčšej slávy dievčatá po tridsiatke svoju kariéru pred objektívom končili.

„Aj to sa v modelingu veľmi zmenilo, pretože je v ňom dosť práce aj pre staršie modelky. Ja by som nikdy nepovedala, že o mňa bude záujem aj teraz, keď mám po štyridsiatke. Aj keď pred dvadsiatimi rokmi som fotila približne rovnakú módu ako dnes.“

A to vraj nie je jediná zmena, ktorou prešla táto brandža. Kým krásky ako Daniela, Eva, Cindy, Naomi, Linda, Claudia či Pavlína Pořízková boli hviezdy a na dlhé roky sa z nich stali ikony, momentálne je životnosť modeliek veľmi krátka. Keď sa dostanú na výslnie, vydržia tam dve-tri sezóny a potom ich veľmi rýchlo nahradia iné tváre. Ich hviezda zhasne.

Samé zvučné mená

A v čom sa modeling podľa Daniely ešte zmenil? „V tom, že bez sociálnych sietí si dnes žiadna modelka neporadí. „Veľmi dlho som s tým bojovala, pretože som introvert a takúto sebaprezentáciu nemám v povahe. Vždy som hovorila, že na sociálnych sieťach nikdy nebudem, ale asi platí, že nikdy nehovor nikdy. Facebook ma nelákal, Twitter už vôbec nie a fungovanie Snapchatu som ani nepochopila, no som na Instagrame. Ten je totiž dôležitou súčasťou modelingového biznisu a agentúry na mňa tak naliehali, až som si otvorila účet,“ spomína na časy spred dvoch rokov, keď začala žiť svoj online život.

„Zo začiatku som sa musela premáhať, nad každým novým postom a novou fotkou som aj pol dňa premýšľala, lebo sa mi zdalo zvláštne takto sa odhaľovať. Ale existujú profesionáli, ktorí sa ľuďom o ich účty starajú, a aj moja agentúra mi takých odporučila. Lenže mne vyhovuje robiť to sama. Pomaly si naň zvykám, robím to po svojom a počet lajkov až tak neriešim. Beriem to tak, že Instagram k modelingu jednoducho patrí.“

Ale patria k nemu aj slávne mená zo sveta šoubiznisu, a tých Daniela spoznala viac ako dosť. „Ja som si na známe mená nikdy nepotrpela, lebo som zistila, že všetci slávni herci, speváci, režiséri alebo dizajnéri sú ľudia ako všetci ostatní. Ale teší ma, že som nakrúcala kampaň s režisérom Michaelom Bayom, ktorý natočil Transformerov, Pearl Harbor aj Armagedon,“ hovorí známa Češka, ktorá v ateliéri spoločne pózovala s Naomi Campbell, na móle Victoria’s Secrets predvádzala s Heidi Klum a s kolegyňami Terezou Maxovou či Pavlínou Němcovou sa stretáva dodnes, aj mimo fotení.

A hoci ju tento džob stále živí, po tridsiatich rokoch v brandži je už niekde inde. „Modeling ma baví ešte viac ako pred rokmi, keď som začínala, pretože fotenia si užívam a už dávno som sa pre ne prestala stresovať. To, či sa dievča dostane na titulku Vogue, rieši možno v dvadsiatke, ale ja dnes mám iné priority. Som najmä mama. Chcem, aby moje deti a moja rodina boli v pohode, všetko ostatné je iba práca. Aj keď veľmi príjemná práca.“

autor: EMMA/ Danka VILHANOVÁ