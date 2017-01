Detaily lúpežného prepadnutia Kim Kardashian: Hviezdička sa rozhovorila o desivých zážitkoch z Paríža

Manželka rappera Kanyeho Westa vypovedala necelé dve hodiny po lúpeži, ku ktorej došlo v luxusnej súkromnej rezidencii v centre Paríža, odkiaľ jej maskovaní lupiči ukradli šperky v približnej hodnote desať miliónov eur.

"Sedela som pri počítači a pracovala, keď v tom som začula nejaké zvuky pri dverách, akoby kroky, tak som zakričala, kto tam je, ale nikto neodpovedal. O 2:56 som zavolala svojmu bodyguardovi. Potom som cez posuvné dvere zbadala prichádzať dvoch mužov s pánom z recepcie, ktorý bol zviazaný.

Maskovaní za policajtov

Obaja muži boli zahalení a mali bundy s nápisom 'polícia', pričom jeden z nich mal lyžiarsku masku. Ten so mnou potom aj zostal. Hovoril so mnou po anglicky so silným francúzskym prízvukom a pýtal sa ma na prsteň, ktorý ležal na nočnom stolíku. Ten prsteň mal hodnotu štyri milióny dolárov. Najprv som mu povedala, že neviem, kde je. Vtedy ale vytiahol zbraň, tak som mu ho ukázala. Potom sa spýtal, kde sú ďalšie šperky a peniaze.

Následne ma vzali do haly, pričom som mala na sebe iba župan. Odtiaľ sme sa vrátili do mojej izby, kde ma hodili na posteľ, zviazali ma a zalepili mi ústa. Potom ma odniesli do kúpeľne, konkrétne do vane. Krátko na to ušli.

Podarilo sa mi strhnúť si pásku z úst aj rúk. Mala som pocit, že neboli príliš skúsení, keď ma takto zviazali. Odstránila som aj pásku z nôh a bežala do izby Simone (módnej návrhárky Simone Harouche, pozn. aut.). Z jej mobilu som zavolala svojej sestre Kourtney, Simone zas zavolala svojmu bodyguardovi, pretože počula nejaký hluk," uviedla Kardashian West vo výpovedi.

Zatknutia

Keď sa jej policajti následne spýtali, či je zranená, odpovedala, že nie. Polícia minulý týždeň v pondelok počas razií v okolí Paríža a v ďalších francúzskych mestách zatkla celkovo sedemnásť podozrivých. Počas zásahu našli 200-tisíc eur v hotovosti, no ukradnuté šperky sa vyšetrovateľom zatiaľ nepodarilo vypátrať.

Niektorých podozrivých našli na základe stôp DNA, ktoré zanechali na mieste činu. Vzorky odobrali z materiálu, ktorým Kardashian West zviazali, ako aj z diamantového prívesku v tvare kríža, ktorý pri úteku stratili.

Ostatných podozrivých vypátrali na základe vyhodnocovania videozáznamov a monitoringu. Prokuratúra následne obvinila zo spoluúčasti na lúpeži desať zo zadržaných osôb, pričom je medzi nimi aj Gary Madar, brat šoféra Kardashian West Michaela Madara, ktorého taktiež zatkli, no neskôr ho prepustili.