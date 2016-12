Dojemná tradícia Jennifer Lawrence: Čo herečka robí každé Vianoce?

Lawrence zverejnila prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter niekoľko fotografií z nemocnice. Podľa denníka The Courier-Journal herečka navštevuje toto zariadenie počas Vianoc od roku 2013.

Jennifer Shrader Lawrence začínala kariéru v seriáloch, cez ktoré sa postupne prepracovala k účinkovaniu vo filmoch. Prelomom v jej kariére bola dráma Zmrznutá kosť (2010), za výkon v ktorej ju nominovali na niekoľko cien vrátane Oscara a Zlatého glóbusu.

Jennifer Lawrence at the Norton Children's Hospital in Louisville today ? pic.twitter.com/Rx3eGJfskl