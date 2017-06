FOTO VNÚTRI Amber Rose tentokrát poriadne prestrelila! Obdarená modelka odhalila naozaj VŠETKO!

Svoj účet na sociálnej sieti Instagram „vyzdobila“ fotografiou, na ktorej odhalila svoje prirodzenie v plnej kráse. Všetci jej fanúšikovia vedia, že sa modelka rada odhaľuje a zjavne na nej obdivujú práve minimálnu ostýchavosť.

No táto snímka dostala do úzkych aj tých najvernejších priaznivcov. Matky 4-ročného Sebastiana, ktorého otec je spevák Wiz Khalifa (29), sa v komentároch pod šokujúcim záberom pýtali, ako svoje správanie neskôr vysvetlí svojmu synovi.

Ľudia po uverejnení záberu začali šalieť a po internete kolovalo množstvo vtipov či uštipačných koláží. Záber nahej modelky zdieľali, kde sa len dalo. Niektorí si radšej zvolili cenzurovanú verziu, aby ušetrili zrak tých, ktorý o nahé prirodzenie Amber nemajú až taký záujem.

#AmberRose is trying to break the internet tonight. She posted this uncensored pic with the #amberroseslutwalk. Oh… https://t.co/2So3QAawUB pic.twitter.com/QU5njlpJaE