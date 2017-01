FOTO Český búrlivák David Koller: Prišiel na Slovensko a aha, kde ho hneď načapali!

Séria jeho megakoncertov po Slovensku s názvom David Koller & Friends Tour 2017 štartuje už 2. februára v Žiline, no kým to celé vypukne, spevák sa rozhodol, že sa naplno začne venovať zimným športom. Minulý týždeň preto zavítal do nákupného centra v Petržalke.

S mladou slečnou navštívili známy športový obchod, kde si obaja kúpili ľadové korčule, hokejky a aby toho nebolo málo, pribalili si k tomu aj sánky. No kto by si myslel, že Koller sa medzi predavačmi správal ako celebrita, je na omyle. ,,Bol veľmi milý a hlavne úplne nenápadný. Takmer nikto si nevšimol, že tie korčule si skúša taká veľká česká hviezda. V obchode mali so sebou dokonca aj psíka,“ napísal nám čitateľ.