FOTO Dvadsaťšesť rokov Sám doma? Zub času nikoho neušetrí. Spoznali by ste hercov z legendárneho filmu?

Obľúbený film každých Vianoc má neuveriteľných 26 rokov. Štyri pokračovania filmu zarobili takmer 500 miliónov dolárov. Vtedy 8-ročného Kevina McCallistera si zahral Macaulay Culkin. Rodičia ho omylom zabudli doma v New Yorku a on sa rozhodol chrániť domov pred dvoma hnusnými zlodejmi. Niektorých hercov z legendárneho filmu by ste dnes len ťažko spoznali.

Raketovo zažiaril, ale čo potom... Autor: profimedia