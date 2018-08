FOTO Prečo nosí Alžbeta pastelové farby a George krátke nohavice? Kráľovskí členovia musia pri obliekaní dodržiavať prísne pravidlá!

Členovia kráľovskej rodiny musia dodržiavať prísne pravidlá aj pri obliekaní sa. Zďaleka si na seba nemôžu natiahnuť to, čo im ráno v šatníku padne do oka. V ich palácoch existuje viacero krokov, ktoré treba nasledovať. Prečítajte si napríklad to, prečo nosí princ George (4) zväčša krátke nohavice a pri akých príležitostiach si dámy nasadzujú korunku!