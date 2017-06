FOTO Legendárny hollywoodsky herec rieši vážne rodinné problémy: Trápi sa pre syna!

Camerona Douglasa (38) odsúdili za predaj drog už v roku 2010. So synom obľúbeného herca Michaela Douglasa sa vtedy nikto nemaznal. Za predaj heroínu a metamfetamínu mu súd vymeral trest na desať rokov. Potom ako Douglas nažaloval na svojich dodávateľov, mu trest znížili na polovicu.

Cameron však drogám nedokáže povedať zbohom. Už počas prvého roka vo väzení mu našli v cele marihuanu, čo sudcu natoľko pobúrilo, že k jeho trestu pridal ešte zopár rokov v base. Tento rok v marci ho na dobré slovo prepustili, no zdá sa, že Cameron je jednoducho nepoučiteľný.

Čítajte viac Rakovina znovu zaútočila? Michael Douglas šokoval zúboženým výzorom

V apríli tohto roka, len mesiac po prepustení z väzby, našli v Cameronovom tele drogy opäť. Tentokrát išlo o marihuanu, kvôli ktorej chcú syna hollywoodskeho miláčika opäť poslať do väzenia. Cameron musel dokonca podstúpiť až tri testy, pretože bol podozrivý z manipulácie s výsledkami. Testy boli nakoniec pozitívne.

Douglasovi advokáti sa i napriek výsledku snažia sudcu presvedčiť, že Cameron je čistý. Boj za jeho slobodu argumentujú tým, že sa herec potrebuje začleniť do bežného života a začať odznova. No vyzerá to skôr tak, že Cameron sa pomaly, ale isto vracia do starých koľají.