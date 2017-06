Dávna milenka poriadne naložila latino dive: Tvoj priateľ ťa podvádza, nepriťahuješ ho!

Pre bulvárny plátok National Enquirer samozvaná milenka Lauren Hunter (34) svojho bývalého opísala ako "sériového sukničkára" so sklonom k vyhľadávaniu trojek, tvrdého sexu a vraj mu nie je cudzí ani voyerizmus.

Alex Rodriguez Cheating On Jennifer Lopez: Mistress Tells All — From Kinky Sex Secrets To Demands For Steroids! https://t.co/pBMHLkSb7u pic.twitter.com/NhDOVizDm6 — National Enquirer (@NatEnquirer) 7. června 2017

V minulosti sa s ním oddávala sexuálnym hrám, ktoré niekedy trvali aj 12 hodín. Okrem toho podľa nej nie je svojej priateľke Jennifer verný.

"Myslím si, že J.Lo ho nepriťahuje. Mám na mysli sexuálne. Vždy keď je s ňou, predstavuje si mňa," povedala.

Ako ďalej uviedla, tesne predtým, než sa prevalil jeho vzťah so speváčkou, ju Rodriguez volal na dovolenku do Miami.

Nebolo by to dokonca prvýkrát, čo by športovec neodolal nevere. Prvýkrát vraj mala s Rodriguezom sex v roku 2011 v čase, keď chodil s hollywoodskou hviezdou Cameron Diaz.

"Vyspali sme sa a potom šiel na odovzdávanie MTV Awards s Cameron," uviedla.

Tieto škandalózne tvrdenia navyše vyplávali na povrch iba krátko po tom, čo neznáma žena žiadala od bejzbalistu 600-tisíc dolárov za mlčanlivosť. Vyhrážala sa, že zverejni pikantné esemesky, ktoré si kedysi vymieňali.