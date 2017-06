FOTO VNÚTRI Speváčka Beyoncé sa chystá z pôrodnice rovno do TEJTO parádnej vily! Z toľkého luxusu padnete na zadok!

Na novorodené dvojičky americkej popovej divy Beyoncé (35) a jej manžela, rappera Jay Z (47), čaká poriadny luxus. Podľa všetkého sa z nemocnice presťahujú rovno do luxusnej vily v kalifornskom meste Malibu. Prominentní rodičia chcú rodinke dopriať len to najlepšie „hniezdočko“, a rovno s výhľadom na more!