FOTO VNÚTRI Ďalšia celebritná svadba sa niesla v znamení romantiky: Krásna nevesta všetkých očarila

Jej manželom sa stal model George Barnett (28), ktorého okrem príťažlivej tváre a postavy, preslávila aj hudobná skupina These New Puritans. Dvojica sa rozhodla zosobášiť po štyroch rokoch randenia.

Na slávnostný akt sa prišli pozrieť aj celebrity, ako napríklad britský spevák a skladateľ Harry Styles (23) či anglická modelka Daisy Lowe (28). Modelka, ktorá na svoj obrad meškala neuveriteľné dve hodiny, však všetkých hostí očarila. V prestrihávanej róbe a s dlhým závojom bola dcéra hudobníka Boba Geldofa neprehliadnuteľná.

Pixie sa tak vydala tri roky po tragickom úmrtí svojej milovanej sestry Peaches Geldof.

Po tejto nešťastnej udalosti sa však Pixie smrti nebojí. "Nemyslím si, že mám strach z umierania. Nechcem odísť. Nevieme však, čo nás potom čaká a tak je zbytočné, aby sme z toho boli vystrašení."

Keď sa jej však novinári opýtali, či by chcela vedieť ešte aspoň jednu vec pred smrťou svojej sestry odpovedala: "Je to ťažká otázka. Možno že neexistuje nič, čo by som chcela vedieť. Niektoré veci by mali ostať záhadou."