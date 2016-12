FOTO VNÚTRI Nebezpečne sa zväčšujúci Gérard Depardieu: Veď tým pupkom konkuruje už aj veľrybám!

V minulosti mu ako uliata sadla postava robustného Obelixa, no ťažko povedať, či by sa do modro-bieleho kostýmu Gérard ešte stále zmestil.

V priebehu rokov si zrejme všetci všimli, že hercova nadváha sa neuberá tým správnym smerom.

Namiesto zdravšej životosprávy a lepšieho starania sa o vlastné telo, sa Gérard zanedbal.

Na verejnosti ho niekoľkokrát prichytili napchávaním sa, a hoci v poslednom čase dával prednosť hroznu pred koláčmi, účinok to nemalo žiaden. V minulosti sa dokonca priznal, že denne vypije až 14 fliaš vína a s pijatikou začína už o desiatej ráno!

Asi nikto si však neuvedomil, do akej miery herec pribral, kým si v divadle pri nacvičovaní Cyrana z Bergeracu nevyzliekol tričko a nepredviedol svoj masívny pupok.

Na prevísajúcom bruchu si zrejme nič zvláštne nevšimol, no pre známych a blízkych priateľov by mal pohľad na polonahého herca poriadnym budíčkom a zároveň nápadom na vianočný darček.

Čo tak permanentka do fitka, či vlastný bežiaci pás?