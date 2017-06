Popová diva Madonna randila takmer rok s 26-ročným Aboubakarom Soumahorom. Mladý model, s ktorým bývala v newyorskej rezidencii, sa však viac bavil s Madonninými šiestimi ratolesťami ako s ňou.

Napätie v domácnosti neustále vyvolával aj únavný boj o Madonninho syna Rocca (16), ktorý momentálne žije s otcom Guyom Ritchiem (48) v Londýne.

Rodáčka z amerického Michiganu tak, pochopiteľne, siahla po ďalšej obeti. Je ňou opäť pomerne mladý model Kevin Sampaio (31). Krásavec údajne očaril Madonnu nie výzorom, ale povahou. Po ich prvom rande nebežal za novinármi, ale nechal si to pre seba, čím si získal speváčkinu dôveru.

Zaľúbencov naposledy videli v portugalskom Lisabone, kde pravdepodobne využívajú voľný čas na to, aby sa viac spoznali. Podľa britského denníka Daily Mail to Madonninmu ex neprekáža. Vraj sa rozišli v dobrom.

Speváčka Madonna je známa randením s podstatne mladšími mužmi. V minulosti ich mala už mnoho. Patril k nim napríklad 26-ročný tanečník Timor Steffens alebo Brahim Zaibat, ktorý mal len 23 rokov, keď spolu chodili.

„Keď sme to robili, musím priznať, neuspokojovalo ma to,“ povedala vtedy Madonna na margo sexu so Zaibatom. Snáď jej nový zajačik vie, čo má robiť v posteli..