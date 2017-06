FOTO VNÚTRI Dočkal sa! Rozcítený Ronaldo svetu ukázal svoje dvojičky, odkaz pod fotografiou vás chytí za srdce!

"Som veľmi šťastný, že konečne uvidím moje deti," uviedol Ronaldo na svojom facebookovom profile po semifinálovej prehre Portugalčanov v penaltovom rozstrele s Čile. Vtedy zrejme netušil ako veľmi sa ho nadchádzajúce stretnutie s dvojičkami dotkne.

Rovnako ako mladší syn aj dvojčatá majú náhradnú matku. Ktorá žena ňou je, ostalo tajomstvom. Neznáma je aj identita matky mladšieho syna, ktorého Ronaldo vychováva iba za pomoci svojej mamy, Juniorovej babičky.

"Pre mňa to nie je problém. Poviem to do sveta, veľa detí nemá matku, nemajú otcov alebo otcovia či mamičky zomrú... Christiano má otca, neuveriteľného otca. Má babičku, ja mám podporu od svojej rodiny," vyjadril sa k svojmu súkromiu futbalista. Isté je, že svoje deti nadovšetko miluje a neprajníkom odkazuje, že každý má právo na vlastné súkromie.