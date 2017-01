FOTO VNÚTRI Sexbomba z Pobrežnej hliadky sa ukázala bez nánosu make-upu: Pamela sa zmenila na nepoznanie!

Pamela sa vo svete preslávila ako sexbomba vďaka pózovaniu pre fotografie amerického pánskeho magazínu Playboy. To, že ju väčšina planéty videla nahú pre to nie je prekvapujúce. Modelka však vyrazila do spoločnosti a odhalila to, čo ešte nikdy nikto nevidel.

Ukázala totiž svoju tvár bez nánosov make-upu. Vždy upravená a dokonale nalíčená Pamela vyrazila na charitatívnu akciu Haiti Rising Gala a stavila na úplnú prirodzenosť.

Výrazné očné linky a tiene sa stratili a všetci zrazu videli ako modelka v skutočnosti vyzerá vždy, keď sa odlíči.

Na spomínanej významnej spoločenskej udalosti jej pri tom robil sprievod jej milovaný syn Brandon Thomas Lee (20), ktorého má sexbomba s americkým hudobníkom Tommy Leeom (54).

Dvojica sa celý čas usmievala od ucha k uchu a na Pamele nebolo vôbec vidieť, že by sa bez líčenia cítila nepríjemne.