FOTO VNÚTRI Smutno-smiešny pohľad na známu herečku: Stala sa jej hrozná vec!

Na pozitívnou energiou žiariacej Demi nebolo poznať, že sa vyrovnáva so žalobou, ktorú na ňu podali rodičia zosnulého Stevena Valleho.

Chlapec sa totiž počas párty v roku 2015 utopil v jej bazéne, Demi však v tom čase nebola doma.

Čítajte viac FOTO VNÚTRI Nemá na žiletky? Dcéra Demi Moore po pláži pobehovala s riadnym porastom

Pre herečku to bolo náročné obdobie, ktoré sa odzrkadlilo na jej zdraví. Zo stresu jej totiž vypadli dva predné zuby.

"Rada by som sa pochválila, že som o ne prišla pri skejtbordovaní, alebo aspoň niečom obdobdne zábavnom. Spôsobil mi to však stres a preto považujem za dôležité sa s tým podeliť so svetom. Ide totiž o veľkého zabijaka," zverila sa Demi.

Do relácie dokonca doniesla aj fotografiu, na ktorej jej síce chýba iba jeden zub, no publikum ubezpečila, že prišla o dva.

"Mojim deťom sa tento "look" páčil. Vraj som vyzerala viac ako človek," spomínala so smiechom a dodala, že za znovuzrodený chrup vďačí svojim šikovným zubárom.