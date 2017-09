FOTO VNÚTRI Všetky oči na družičku: Slávna speváčka spravila na svadbe svojej kamarátky poriadny rozruch!

Stihla si odskočiť na svadbu svojej kamarátky krátko po tom, ako vydala nový singel s názvom Look What You Made Me Do, ktorý hudobný svet ihneď zaujal. Americká speváčka Taylor Swift (27) bola družičkou svojej najlepšej kamarátky a treba uznať, že napriek ťažkému pracovnému nasadeniu skutočne žiarila.