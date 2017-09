FOTO Záhadná žena, ktorá má v rukách výchovu kráľovských potomkov: TOTO všetko dokáže pestúnka Georga a Charlotte!

Opatrovanie detí dokáže byť skutočne zaujímavá práca. O to viac, ak strážite potomkov princa Williama (35) a vojvodkyne Kate (35). Svoje vie aj kráľovská pestúnka na plný úväzok, Španielka Maria Teresa Borrallo (46), ktorá dvojici pomáha s výchovou princa Georga (4) a princeznej Charlotte (2). Kto je táto "neviditeľná", no o to dôležitejšia súčasť kráľovského personálu?