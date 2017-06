Gigi Hadid prevetrala svojho štvornohého miláčika: Buldoček predviedol hollywoodske maniere

Modelka Victoria‘s Secret Gigi Hadid (21) má s bývalým členom skupiny One Direction Zaynom Malikom (24) nielen harmonický vzťah, ale aj štvornohého miláčika, o ktorého sa obaja príkladne starajú. Možno aj to bol jeden z dôvodov, prečo ich maznáčikovi stúpla prehnaná pozornosť do hlavy.