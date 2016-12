Gottova dcéra zabudla na hádky pre majetok: Urýchlene letí za otcom!

Maestrov dcéra Dominika vraj do Česka priletela s jasným úmyslom. "Domča pôjde na Bertramku, má darčeky pre otca aj dievčatá. Myslím, že je to skvelá príležitosť, aby sa po tomto náročnom roku s otcom uzmierila," prezradil jej blízky kamarát českému Aha!. Informácie potvrdila aj samotná Gottová: "Áno, som doma u maminky! A samozrejme, že za oteckom pôjdem".

Dominika sa zjavne rozhodla zabudnúť na minulosť. "Čo bolo,bolo. Život ide ďalej, pre nás oboch bol tento rok prelomový," objasnila. So slávnym otcom sa nepohodli práve v jari tohto roka, keď Gottov boj so zákernou rakovinou vrcholil a vyšlo najavo, že zlatý slávik prepísal celý svoj majetok na manželku Ivanu. "Strašne sa jej to dotklo, pretože de facto ju a Lucku obišiel. Pritom sa dievčatá o neho zaujímajú a majú ho rady," povedal vtedy Dominikin kamarát, keďže jej otec zakázal čokoľvek pre médiá komentovať.