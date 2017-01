Gregorová vybuchla: Konečne prehovorila o zlatokopeckých manieroch svojho zajačika!

Hoci im mnohí nedávali ani najmenšiu nádej, vzťah Hany Gregorovej a jej mladého milenca aj naďalej pretrváva. Herečka s Ondřejom Koptíkom chodí už mesiace a podľa všetkého je to vážne.

Vdova po Radkovi Brzobohatom (†79) milenca totiž bráni zubami-nechtami a hoci doteraz mlčala, konečne sa rozhodla otvoriť ústa, aby vysvetlila ako sa veci majú. "Napriek tomu, že o tom s nikým nehovorím, každý všetko vie. O mojej finančnej situácii, o tom či je niekto zlatokop, no jednoducho hrozné," povedala Gregorová.

Zdá sa, že herečku najviac hnevá to, že sa nenájde takmer nikto, kto by pripustil, že city v netradičnom vzťahu môžu byť skutočné. "Všetky možné hypotézy o mne napísali, len jediná varianta nikdy nezaznela, že by do mňa fakt mohol byť zamilovaný. To nikto nepripustí," otvorene sa vyjadrila pre Topstar. "Určite ho nevydržujem," dodala rázne.