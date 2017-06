Hádka, o ktorej nikto roky nevedel: Diana povedala Camille VEĽMI ODVÁŽNE slová!

Nahrávky princeznej Diany, ktoré odhalil novinár Andrew Morton, prezrádzajú stále viac prekvapujúce skutočnosti zo života britskej kráľovskej rodiny.

Diana sa v nich rozpamätáva na vyhrotený slovný konflikt so sokyňou Camillou, kvôli ktorej jej manželstvo s Charlesom nezažilo veľa šťastných momentov.

Diana nebola hlúpa ani naivná. Veľmi dobre vedela, že aférka medzi Camillou a Charlesom sa neskončila. A hoci pôsobila pokojne, v žilách jej vrela krv. Oslava 40.narodenín Camillinej sestry bola pre Dianu poslednou kvapkou. Povedala jej všetko!

Najodvážnejší moment

„Jedným z najodvážnejších momentov môjho desaťročného manželstva s Charlesom sa udial, keď sme išli na tú príšernú oslavu (ktorú usporiadala Lady Annabel Goldsmith vo februári 1989) 40.narodenín Camillinej sestry,“ začína Diana.

Nikto nečakal, že sa Lady Di na párty objaví. Ona podľa vlastných slov tiež zvažovala, že na oslavu nepôjde, nakoniec sa však rozhodla, že takú radosť im nedopraje. „Rozhodla som sa, že Camillu nepobozkám na privítanie. Namiesto toho som si s ňou len podala ruku. To bol veľký krok. A cítila som sa hrozne odvážne a statočne,“ rozpráva Diana o prvých krokoch svojej vzbury.

Podľa Dianiných očakávaní sa Charles a Camilla z oslavy vytratili. Po hodine a pol sa ich rozhodla hľadať. Všetci jej vraveli, aby nešla na prízemie. Neposlúchla ich a zbadala Camillu, Charlesa a neznámeho muža ako sa veselo rozprávajú. Smelá princezná sa k trojici pripojila.

„Povedala som si: super, toto je tvoj moment, a zapojila som sa do konverzácie akoby sme boli všetci najlepší priatelia. A ten neznámy muž povedal: myslím, že by sme mali ísť hore,“ ilustruje Diana nepríjemnú udalosť. „Všetci sme sa postavili a ja som povedala: Camilla, musíme sa porozprávať, ak je to možné. Pozrela sa do zeme a zdalo sa, že jej to je veľmi nepríjemné,“ spomína Lady Di.

Otvorený rozhovor

Camilla nakoniec predsa len pristála na rozhovor. „Camilla, chcem, aby si vedela, že viem, čo sa deje,“ povedala Diana milenke svojho muža. „Viem, čo sa deje medzi tebou a Charlesom a chcem, aby si to vedela,“ odpovedala princezná na Camillin nechápavý pohľad.

Súčasná manželka princa Charlesa už vedela, že nemá čo skrývať. „Máš všetko, čo chceš. Všetci muži na svete sú do teba zamilovaní, máš dve nádherné deti. Čo viac by si ešte chcela?“ spýtala sa nahnevaná Camilla. Na útočnú otázku odpovedala Diana stroho: „Chcem svojho muža,“ povedala.

Hádka, ktorá úplne zmenila vzťah Diany a Camilly, sa skončila tak rýchlo ako začala. Vystrašení hostia ich primäli k tomu, aby sa vrátili k ostatným. Podľa Diany sa s ňou Charles v aute cestou domov nerozprával. A ona opäť plakala od zlosti.