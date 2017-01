FOTO Poriadny trapas na červenom koberci: Niektoré hviezdy to nezvládli. Fú, tak tie sa dogabali!

Včera večer si herecké esá prišli po prestížne divácke ocenenia People's Choice Awards do divadla Microsoft v kalifornskom Los Angeles. Hviezdy šoubiznisu sa tak opäť mohli poprechádzať po červenom koberci a predviesť to najlepšie zo svojich šatníkov. No aj inokedy vkusne oblečené hollywoodske devy sa na veľkolepú príležitosť obliekli doslova otrasne.

Neoficiálnu cenu za Najhoršie oblečenú herečku večera získala Ashley Greene (29) známa zo série filmov o upíroch. Farebná kombinácia jej síce pristala, strih šiat však absolútne nelichotil jej postave.

Na päty krásnej upírke Alice Cullenovej šliapala herečka Jodie Sweetin (35) z amerického sitkomu Plný dom. Dlhú róbu s pomerne objemnou sukňou pokrytou kvetmi ruží zavŕšila čiernou koženkou, vďaka čomu pôsobila ako zanedbaná rocková princezná.

O vrcholnej nevkusnosti by vedeli rozprávať aj šaty Yary Shahidi (16). Mladá herečka známa zo seriálu Black-ish nepodporila svoj odev ani prívetivým úsmevom. Herečka so zmyslom pre humor si, dúfajme, šachovnicovou „emo“ róbou len robila srandu.

Stredajšie udeľovanie People's Choice Awards ovládla americká moderátorka Ellen DeGeneres (58). Rodáčka z Louisiany, ktorá prepožičala hlas animovanej rybke Dory v snímke Hľadá sa Dory, si odniesla tri ceny, a to v kategóriách Najobľúbenejší moderátor alebo moderátorka dennej šou, Najobľúbenejší hlas z animovaného filmu a Najobľúbenejšia komediálna spolupráca.

Dve trofeje si odniesol aj spevák a herec Justin Timberlake (35), a to v hudobných kategóriách Najobľúbenejší interpret a Najobľúbenejšia skladba. Cenu pre najobľúbenejšiu interpretku udelili Britney Spears (35), ktorá je tiež najobľúbenejšou popovou interpretkou a tiež najobľúbenejšou celebritou na sociálnych sieťach.