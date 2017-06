Hollywoodska hviezdička Britney Spears čelí nepríjemnej alergii: Čo jej otočilo život naruby?

Možno sa to nezdá, no hmyz dokáže v tele vyvolať až životu ohrozujúce reakcie. Na vlastnej koži to pocítila aj hollywoodska speváčka Britney Spears. Známa blondínka totiž prvýkrát doplatila na uštipnutie hmyzom ešte v ranom detstve, keď ju počas spánku nešťastne pobodali komáre.

Časom však kráska zistila, že bežná nehoda nebola až taká nevinná, ako sa na prvý pohľad javila. Lekári jej totiž zistili, že na ich uštipnutie reagovala až enormne citlivo.

V súčasnosti sa preto nepríjemnému hmyzu snaží vyhýbať oblúkom, čo však vieme, že nie je úplne reálne. Ako prevenciu preto používa rozličné kožné krémy, ktoré svojimi zložkami dokážu po vpichu zmierniť svrbenie či začervenané miesto.