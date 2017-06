Inkriminujúce FOTO princa Williama VNÚTRI: TAKTO sa zabával s cudzími deťmi! Kde zabudol Georgea a Charlotte?

Malá Mia roztápala svojou rozkošnosťou srdcia všetkých prítomných. Najprv sa zabávala so svojimi rovesníkmi naháňačkou po parku, robili stojky na hlave a ako hračka im poslúžila aj pálka slúžiaca na hru póla.

Keď však z koňa zosadol William, ktorý obľúbenému športu britskej šľachty neodolal, Mia bola celá bez seba. Detským kamarátom dala rýchlo košom a oči mala už iba pre svojho veľkého dospelého príbuzného.

Princa privítala tým, že sa mu vrhla do náručia, no už o chvíľu musel on upaľovať za ňou, keďže sa malá nezbedníčka rozhodla, že ho trochu popreháňa.

Potom mu predviedla pred pár minútami do dokonalosti nacvičenú stojku na hlave.

Z výrazu na Williamovej tváre bolo zjavné, že si deň s príbuznými užíval. Pozor by si však mal dávať na to, aby sa dôkazy o jeho "nevere" nedostali do rúk jeho vlastným deťom Georgeovi (3) a Charlotte (2).

Žiarlivosť je predsa veľká "čarodejka."