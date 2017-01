Jacksonova dcéra Paris po rokoch šokovala: Takáto je pravda o smrti jej otca!

Podľa osemnásťročnej Paris, bol jej otec zabitý.

Celú situáciu opísala ako niečo, čo nazvala „nastavenie“: "Otec naznačoval, že vie o ľuďoch, ktorí ho chcú dostať. Dostal sa do bodu, kedy hovoril „Viem, že ma raz zabijú“, objasnila Paris.

"Je to zjavné. Všetko tomu nasvedčuje. Znie to ako blbosť, ako konšpiračná teória, ale všetci skutoční fanúšikovia, a celá rodina to vie," hovorí jednoznačne Paris.

Mladá blondínka mala len 11 rokov, keď jej otec Michael zomrel na zástavu srdca, po požití kombinácie liekov.

Osobný doktor hviezdy popu, Dr. Conrad Murray, bol neskôr odsúdený z neúmyselného zabitia na 4 roky.

Paris Murraya zo smrti otca obviňuje, myslí si však, že za tým bolo niečo oveľa viac, a požaduje spravodlivosť: "Pre svojho otca chcem spravodlivosť, ale je to ako hra šachu. A tú sa teraz snažím hrať správne. Je to všetko, čo môžem zatiaľ povedať,“ uzavrela tému otca.



Prostredná dcéra legendárneho speváka tiež prezradila, že ked mala 14 rokov, znásilnil ju neznámy muž.

Tragédiu si liečila drogami a niekoľkokrát sa pokúsila o samovraždu. Trápila sa s nízkym sebavedomím, nemala sa rada a cítila, že jej život nestojí za to.

Brala dokonca rovnaké antidepresíva, ako kedysi jej otec. „Dnes som už čistá, cítim sa ako úplne iná osoba“ prezradila Paris, ktorej pomohla hlavne návšteva terapeutickej školy v americkom štáte Utah.

Ako sama tvrdí, o tom že bol spevák Jackson jej biologickým otcom nepochybuje. V rozhovore tiež prezradila, že jej detstvo bolo úplne normálne, a vyrastanie na ranči Neverland ju nijako neovplyvnilo. Chcela by sa venovať herectvu, a aj napriek jej zvučnému menu by si peniaze chcela zarábať sama.



